Mansikanjalostus on tarkkaa puuhaa. MTV pääsi jalostamaan oman nimikkomansikan!
Suomalaiseen kesäpöytään kuuluvat ehdottomasti mansikat.
Vaikka toreilla saattaakin olla myynnissä Polka ja sitä viljellään Suomessa, ei se välttämättä tarkoita lajikkeen olevan suomalainen.
Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Tuuli Haikonen kertoo, että Suomessa jalostetaan lajikkeita kestämään karun Pohjolan erityispiirteitä.
– Meillä on oma mansikanjalostusohjelma, josta on useampi lajike tullut jo markkinoille, Haikonen kertoo.
– Me jalostamme nimenomaan avomaanviljelyyn ja omiin olosuhteisiimme soveltuvia lajikkeita.
Tutkimuksessa kehitetään esimerkiksi talvenkestävyyttä. Satoa samasta kasvista odotetaan saavan kolmesta jopa viiteen vuoteen. Myös viljelyn ympäristöystävälliyyttä punnitaan tarkkaan.
Tutkimuksella tähdätään kehittämään satoisampia, ilmastonmuutoksen ääri-ilmiöitä kestäviä ja paremman makuisia lajikkeita.
– On tosi tärkeää, että marja saapuu kuluttajille hyvänmakuisena ja esimerkiksi marjan kiinteys on tärkeässä roolissa.
Myös erilaisia kasvitauteja ja -tuholaisia sekä rikkakasveja vastaan pyritään löytämään luonnonmukaiset keinot.
– Pitkäaikainen kokemuksemme kasvintuhoojien hallinnasta antaa valmiudet esimerkiksi biologisten torjunta-aineiden, erilaisten torjuntaeliöiden sekä viljelyteknisten torjuntamenetelmien tutkimukseen ja kehitystyöhön, Luke kertoo verkkosivuillaan.
Kenttätyö vaatii pitkää pinnaa
Kasvien jalostus ja kehitystyö ei suinkaan ole järin nopeaa.