Kasvien jalostus ja kehitystyö ei suinkaan ole järin nopeaa.

– Me jalostamme nimenomaan avomaanviljelyyn ja omiin olosuhteisiimme soveltuvia lajikkeita.

Vaikka toreilla saattaakin olla myynnissä Polka ja sitä viljellään Suomessa, ei se välttämättä tarkoita lajikkeen olevan suomalainen.

Kahden eri kasvin pölyttämiseen valikoitiin tarkkaan soveltuva kukka, josta poistettiin manuaalisesti verho- ja terälehdet sekä heteet. Jäljelle jäivät vain emit, jotka sitten hedelmöitettiin puhdistettua meikkisutia käyttäen valitulla kerätyllä siitepölyllä.

Äiti-lajikkeeksi valittiin laadukas ja kauppakestävä lajike. Isäksi valikoitui tauteja ja talvea hyvin kestävä kandidaatti.

Vielä pariin satokauteen ei takuuvarmasti herkullista Leo-mansikkaa kuitenkaan kannata odottaa, sillä laajamittaisten tutkimusten, koeviljelyjen ja muiden testien jälkeen aikaa voi kulua jopa kymmenisen vuotta.