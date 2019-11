Manipulointi ja hyväksikäyttö suljettujen yhteisöjen piirre – Veijo Baltzarin tapaus ei tullut yllätyksenä asiantuntijoille

MTV:n Huomenta Suomi -ohjelmassa aiheesta olivat keskustelemassa psykoterapeutti Nina Vaaranen-Valkonen sekä Tyttöjen Talon toiminnanohjaaja Leila Hellman-Eronen. Baltzarin tapaus ei tullut heistä kummallekaan yllätyksenä. He myös kehuivat rohkeita nuoria siitä, että he ovat uskaltaneet tuoda epäkohdat päivänvaloon.

– Kyse on valta-aseman väärinkäytöstä. On hän sitten ohjaaja, opettaja tai valmentaja. Silloin on mahdollista synnyttää ilmapiiriä, jonne muiden on vaikea päästä sisään, toteaa puolestaan Leila Hellman-Eronen.