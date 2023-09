Suomi varautuu ”likaiseen matsiin” – Huippukuntoinen taklausmylly loistaa karuissa taulukoissa: ”Olemme valmistautuneet siihen”

– Kazakstan-ottelusta tulee varmasti aika kova ja aggressiivinen. Ehkä vähän likainenkin matsi. Katsoimme äsken tilastoja, jotka kertoivat, että Kazakstan on eniten rikkova joukkue Euroopassa tällä hetkellä. He prässäävät todella kovaa ja vievät tilanteita jatkuvasti loppuun vähän riskilläkin, mutta me olemme valmistautuneet siihen, Alho kommentoi MTV Urheilulle.

– En tiedä, onko sillä mitään väliä, millainen se matto on. Se tiedetään, että kun he sen kastelevat, se on todella nopea. Siinä tulee suurin ero nurmeen. Virhepomppuja ei tule niin paljon, ja syöttöjen kanssa on oltava huolellisempi. Vaara-alueilla ei voi pelata ehkä niin isoja riskisyöttöjä. Jos Kazakstan pääsee niihin väliin, he tulevat kovaa vastahyökkäykseen, Alho paketoi tekonurmikeskustelun.