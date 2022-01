Kutsumaton vieras keskeytti Valioliigan ottelun – avausjakso kesti yli 71 minuuttia

Cavani syötti, Rashford viimeisteli

Voitto nosti Manchester Unitedin sarjataulukossa West Hamin ohi neljänneksi. Joukkueiden välinen ero on piste, ja manchesteriläisillä on ottelu West Hamia vähemmän tilillään.

Molemmat pelasivat tasapainoisen ottelun, ja päätössekuntien tappio on suuri pettymys Mestarien liigan paikoille mielivälle West Hamille.

Evertonin vaisuus jatkui

Maalijuhlinnan keskellä Evertonin kannattajien katsomonosasta lensi muovipullo, joka osui Aston Villan Matthew "Matty" Cashiin ja Digneen. Kumpikin putosi nurmelle päätään pidellen. Digne on entinen Evertonin pelaaja, joka siirtyi tammikuussa Aston Villaan.

Everton on voittanut 14 viime liigapelistään vain yhden. Joukkue on valahtanut sarjataulukossa sijalle 16. Aston Villa on kymmenentenä.Sarjapaikastaan taisteleva Newcastle otti tärkeän 1–0-vierasvoiton Leedsistä.