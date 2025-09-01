Liverpool nappasi Englannin maajoukkuepelaajan – siirtotakarajalla jytisee

Valioliigan hallitseva mestari Liverpool vahvistuu Englannin maajoukkuepuolustajalla Marc Guehillä.
Guehi, 25, siirtyy 35 miljoonalla punnalla eli 40,4 miljoonalla eurolla Crystal Palacesta Liverpooliin.
Guehi oli siirtohuhujen keskellä koko kesän ajan. Hän on pelannut urallaan 23 A-maaottelua Englannin paidassa.
Liverpool on tehnyt kesän aikana valtavia siirtoliikkeitä. Se hommasi aiemmin muun muassa Saksan maajoukkueen tähtinikkarin Florian Wirtzin, ranskalaishyökkääjän Hugo Ekitiken, Unkarin maajoukkueen laitapuolustajan Milos Kerkezin ja Hollannin maajoukkueen laitapuolustajan Jerome Frimpongin.
Kaiken lisäksi Ruotsin maajoukkueen tähtihyökkääjää Alexander Isakia on viety vahvasti Poolin riveihin. Useat eri mediat kertoivat aiemmin maanantaina, että Liverpool olisi päässyt Newcastlen kanssa yhteisymmärrykseen Isakin siirrosta.
Uutinen: Liverpool löi 150 miljoonaa pöytään – Valioliiga-tähden jättimäinen siirtosaaga vihdoin maaliin
Siirtoa ei ole kuitenkaan varmistettu vielä seurojen toimesta.
Iso jytky menossa maaliin
Euroopan siirtoikkuna sulkeutuu tänään, mutta takarajan alla on jytisemässä oikein kunnolla.
Jalkapallon siirtotoimittaja Fabrizio Romano kertoi aiemmin maanantaina, että Valioliiga-jätti Manchester City olisi päässyt sopuun Mestarien liigan hallitsevan mestarin PSG:n kanssa Italian maajoukkuevahdin Gianluigi Donnarumman siirrosta.
Donnarumma nousi isosti otsikoihin muutama viikko sitten, kun julkisuuteen levisi tietoja, joiden mukaan hän ei olisi suostunut palkanalennukseen jatkosopimusneuvotteluissa.
PSG reagoi käänteeseen hankkimalla ranskalaisvahti Lucas Chevalierin 40 miljoonalla eurolla Lillestä.
Lue lisää: Manchester Cityltä jättihankinta – mestarivahti tarttui haaviin
Englannin toinen Valioliiga-jätti Chelsea tiedotti puolestaan maanantaina argentiinalaislaituri Facundo Buonanotten kauden mittaisesta lainasopimuksesta.
Huippulupaavaa Buonanottea, 20, yhdistettiin siirtohuhuissa Chelsean lisäksi myös Leedsiin.
Chelsea on pistänyt isolla kädellä joukkuettaan uusiksi kesän aikana. Se on tehnyt hankintoja 325 miljoonan euron edestä, mutta samaan aikaan se on myynyt pelaajia peräti 315 miljoonalla eurolla.
Seuraan ovat saapuneet Buonanotten lisäksi muun muassa brasilialaishyökkääjä Joao Pedro, englantilaislaituri Jamie Gittens, argentiinalaislaituri Alejandro Garnacho, hollantilainen laitapuolustaja Jorrel Hato ja englantilaiskärki Liam Delap.