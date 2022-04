Everton otti ison päänahan, Chelsea hurjasteli – Arsenal kärsi sokkitappion kotonaan

Voitto nosti Evertonin 28 pisteeseen. Putoamisviivan alla kolmanneksi viimeisenä oleva Burnley on neljä pistettä perässä, mutta Burnleyllä on ottelu vähemmän pelattuna. Burnley kohtaa sunnuntaina Teemu Pukin edustaman Norwichin, joka on sarjassa viimeisenä ja jolla on eroa viimeiseen säilyjään eli Evertoniin nyt kymmenen pistettä.