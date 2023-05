Arsenal rähmi musertavan kotitappion – City voi varmistaa mestaruuden ensi viikonloppuna

City johtaa Arsenalia neljällä pisteellä, kun Arsenalilla on jäljellä kaksi ottelua ja Cityllä kolme. Jos Arsenal häviää ensi lauantaina Nottinghamille, on City mestari. Jos Arsenal ei häviä, voi City varmistaa mestaruuden sunnuntaina ottelussa Chelseaa vastaan yltämällä vähintään samaan tulokseen kuin Arsenal edellispäivänä.



Kotijoukkue Everton piti maalinsa puhtaana Cityn tähtiryhmää vastaan aina 37. minuutille, jolloin Ilkay Gündogan osui vieraille komealla maalilla. Pari minuuttia myöhemmin norjalaissensaatio Erling Haaland puski Gündoganin keskityksestä kauden 52. maalinsa, ja Gündogan haihdutti Evertonin haaveet yllätyksestä lopullisesti maalillaan 51. minuutilla.



Arsenalin odottamaton mestaruusjahti nyrjähti raiteiltaan huhtikuussa, kun joukkue pelasi neljä peräkkäistä voitotonta ottelua. Niistä viimeisessä armoton City musersi Arsenalin 4–1 ja harppasi ohi sarjataulukossa. Kaksi viime peliään "Tykkimiehet" voittivat, mutta sunnuntaina kotiottelussa Brightonia vastaan Arsenal oli jälleen tolaltaan. Avausmaali nähtiin 51. minuutilla Julio Encison toimesta, ja Arsenalin lyhdyt sammuivat sitten loppuvaiheissa Deniz Undavin ja Pervis Estupinan osumiin.



– Siltähän se tuntuu (että mestaruus on karannut). Todella vaikeaa nyt, jos rehellisiä ollaan. En oikein tajua, mitä tapahtui (toisella puoliajalla), ja tuntuu, että toiveet ovat kaikonneet, Arsenalin kapteeni Martin Ödegaard sopersi ottelun jälkeen Sky Sportsille BBC:n mukaan.



Sarjan yllättäjäjoukkue Brighton on peräti kuudentena. Citylle hävinnyt Everton puolestaan jatkaa putoamisuhassa. Se on pisteen edellä Leedsiä, joka on sarjassa kolmanneksi viimeisenä eli ensimmäisen putoajan paikalla. Maanantaina Liverpoolin kohtaavalla Leicesterillä on kaksi pistettä vähemmän kuin Evertonilla.