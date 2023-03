Arsenal teki selvää jälkeä – Manchester United nuhjasi ja tähti lensi pihalle

Sarjassa viimeisenä oleva Southampton haki putoamistaistoon tärkeän pisteen Manchester Unitedin Old Traffordilta. ManU menetti brasilialaisen maajoukkuekeskikenttäpelaajan Casemiron ulosajoon jo avauspuoliajalla, ja ottelu päättyi maaleitta. ManU on kolmantena, mutta ero neljäntenä olevaan Tottenhamiin on vain kaksi pistettä.