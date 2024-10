Manchester Cityn menestysmyllyssä kypsynyt huippulahjakkuus valitsi Suomen – kärkkyy nyt Huuhkajat-läpimurtoa: "En ole tavallinen puolustaja"

Galvezin isä on espanjalainen ja äiti suomalainen, mutta Galvez on itse elänyt koko elämänsä Englannissa. Vaikka vaihtoehtoja maajoukkueeksi nuorukaisella olisi peräti kolme, on Galvez halunnut valita Suomen.

Galvez on edustanut Suomen nuorisomaajoukkueita jo 14-vuotiaasta asti. Nuori lahjakkuus on siitä asti halunnut edustaa vain ja ainoastaan Suomea.

– Näen itseni enemmän suomalaisena kuin minkään muun maalaisena, koska kun pelaa maalle niin pitkään, ei oikeastaan edes katso muualle. Olen aina keskittynyt Suomeen, Galvez kertoo MTV Urheilulle.

Galvez on kolunnut kaikki Suomen nuorisomaajoukkueet läpi, mutta nyt nuorukainen on murtautunut Huuhkajien miehistöön. Maajoukkueessa viihtyvä Galvez on pelannut syksyn Kansojen liigassa jo kaksi täyttä ysikymppistä.

Suomalaisesta äidistä ja pitkästä maajoukkueputkesta huolimatta suomi ei Galvezilta vielä taivu. Hän kuitenkin myöntää haluavansa ottaa kielen perinpohjaisesti haltuun lähitulevaisuudessa.

– En puhu sujuvasti suomea, joten se on haastava puoli tässä. Mutta hallitsen sen pian. Minun olisi jo aika alkaa käymään tunneilla, jotta opin kielen täysin, Galvez myhäilee.

"Olen tekninen pelaaja"

Viime vuodet Galvez on saanut kasvaa ja kypsyä jalkapalloilijana jalkapallomaailman kovimmissa ympyröissä, Manchester Cityn akatemiassa. Vuodet Cityssä ovat muovanneet Galvezista pallotaitavan ja hyökkäysvoittoisen puolustajan, joka ei kuitenkaan laista puolustustehtävistään.

– En sanoisi olevani tavallinen vasen laitapuolustaja. Tykkään nousta ylöspäin, kuljettaa ja tehdä pystysyöttöjä. Olen tekninen pelaaja – olenhan pelannut kolme vuotta Manchester Cityssä. Kun olet joukkueessa, jonka pelitapa perustuu vahvasti pallonhallintaan, se vaatii veronsa. Mutta pallottomana tykkään voittaa kaksinkamppailuni, pelata aggressiivisesti ja taklata, Galvez kuvailee.

Galvez pääsi kesällä aistimaan tunnelmaa Manchester Cityn edustusjoukkueessa, kun hän oli joukkueen mukana harjoituskauden kiertueella.

Nuori lahjakkuus pääsi kertaalleen myös kentälle, kun hän pelasi toisen puoliajan Chelseaa vastaan pelatussa ottelussa.

– Chelseaa vastaan pelaaminen 80 000 ihmisen edessä oli kokemus, jota tulen vaalimaan ikuisesti. Olen vain kiitollinen managerille siitä, että hän laittoi minut kehiin, Galvez sanoo.

Niin. Se manageri. Galvez on päässyt näkemään läheltä, kuinka kaikkien aikojen jalkapallovalmentajien joukkoon lukeutuva Pep Guardiola toimii. Galvez jakaakin menestysluotsille ylväät kehut.

– Hän on maailman paras valmentaja. Se, miten hän johdatti Cityn neljään peräkkäiseen Valioliigan mestaruuteen, oli saavutus, johon en usko kenenkään muun pystyvän. Hänen tapansa puhua harjoituksissa, se miten hän on niin jalkapalloon keskittynyt ja miten hän haluaa vain parasta joukkueelleen. Hän on niin intensiivinen valmentaja, Galvez ylistää.

City lainasi Galvezin täksi kaudeksi itävaltalaisen LASKin riveihin. Hyppy miesten peleihin seurajoukkuetasolla ei ole sujunut täysin ilman vaikeuksia.

Galvez jäänyt alkukaudella todella vähälle vastuulle ja pelannut toistaiseksi vain kolmessa Itävallan liigan ottelussa yhteensä 86 minuutin edestä. Vaikka alku onkin ollut kivinen, uskoo Galvez vakaasti parempaan huomiseen.