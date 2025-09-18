Suomen miesten jalkapallomaajoukkue eli Huuhkajat on kansainvälisen lajiliiton Fifan torstaina julkaisemalla maailmanlistalla sijalla 71. Pudotusta tuli kaksi sijaa verrattuna edelliseen listaukseen, joka julkaistiin heinäkuussa.
Huuhkajat on ollut nykyistä huonommalla sijalla viimeksi lokakuussa 2017, jolloin se majaili 74:ntenä.
Huuhkajien pohjakosketus nähtiin kesällä 2017, jolloin maajoukkue oli sijalla 110. Suomen korkein sijoitus on vuodelta 2007, jolloin joukkue oli parhaimmillaan 33:s.
Fifan tuoreen maailmanlistan kärjessä on Espanja, toisena Ranska, kolmantena Argentiina, neljäntenä Englanti ja viidentenä Portugali. Pohjoismaista korkeimmalla ovat Tanska (20:s), Norja (31:s) ja Ruotsi (32:s).
Huuhkajien MM-karsintalohkon maista parhaiten ovat sijoittuneet Hollanti ja Puola, joista Hollanti on seitsemäntenä ja Puola 36:ntena.