Suomalaismiljonääri joutui viranomaisten hampaisiin Singaporessa – syyttää entistä työntekijää mustamaalauksesta: "Tämähän on aivan järjetöntä"

Kaksi Singaporen johtavaa lakiasiantoimistoa on asiaa tutkinut ja todennut, ettei Thomas Zilliacus ole syyllistynyt minkäänlaisiin virheisiin. Hän ei myöskään ole rikkonut lakeja tai määräyksiä YuuZoo Networks Group Corporationin vuoden 2015 ja 2016 tulosjulkistuksia koskevassa tutkimuksessa.

– CAD:n tutkinta on nyttemmin lopetettu, mutta sen raportti viranomaisille ei ole valmis. Pörssin sääntelyviranomainen RegCo päättää, ryhdytäänkö asiassa toimenpiteisiin vai ei, Zilliacus kertoi puhelimitse keskiviikkona.

Lopullinen päätös kestää kauan

Käytännössä juttu on yhä auki, mutta Zilliacus uskoo myönteiseen lopputulokseen. Singaporessa lopullisen viranomaispäätöksen saaminen voi tosin kestää vuosia.

– Viranomaisten vapauttava päätös on todennäköinen, Zilliacus uskoo.

Lakiasiaintoimistot Drew & Napier ja Ho & Wee nimitettiin tarkistamaan, onko Zilliacus syyllistynyt virheisiin. Molemmat lakiasiaintoimistot ovat todenneet, että Zilliacus on syytön virheisiin tai rikkomuksiin.

– Kaikkia lakeja ja säännöksiä on noudatettu. Kaikki on tehty oikein, Zilliacus vakuuttaa.

Osakkeella ei voi käydä kauppaa

Zilliacus kertoo, että puolitoista vuotta kestänyt viranomaistutkinta on tullut YuuZoolle kalliiksi.

– Ikävintä tässä on se, että kaupankäynti YuuZoon osakkeella on ollut käsittämättömästi koko puolitoista vuotta keskeytettynä. Se on omistajille ikävä asia, koska osakkeelle ei synny päivän arvoa.