Växjön hyökkääjän elämä on vaikeutunut viimeisten viikkojen aikana.

Ruotsalainen SHL-hyökkääjä Hugo Gustafsson on elänyt viimeiset viikot painajaistaan. Gustafsson sai ottelussa mailan lavasta silmäänsä, mistä lähtien pelaaja on joutunut elämään ilman näköä toisessa silmässään.

Silmä tullaan leikkaamaan, mutta toistaiseksi se ei ole ollut mahdollista turvotuksen vuoksi. Näillä näkymin leikkaus tapahtuu ensi viikolla. Gustafsson kertoi ruotsalaislehti Smålandspostenille, että ensimmäinen tunne tilanteen jälkeen oli kipu, joka muuttui kovaksi ahdistukseksi sen jälkeen, kun hän tajusi menettäneen näkönsä toisesta silmästä.

Gustafsson kertoo lehdelle, ettei voi tällä hetkellä urheilla, sillä pulssin nostaminen kasvattaa silmäpainetta, joka saa aikaan kovat pääkivut.

Gustafsson kertoo näkevänsä silmällä valon, mutta näkee kaikki asiat sumeana. Tämän vuoksi hän ei myöskään voi ajaa autoa tällä hetkellä. Lääkärien mukaan Gustafssonin silmästä irtosi iskussa linssi, mistä oireet johtuvat.

25-vuotias Gustafsson ehti pelata Växjössä yhdeksän ottelua tehden kuusi tehopistettä.