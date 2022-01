Krista Pärmäkosken epäonni sysäsi suomalaishiihtäjän menestysladulle – "iso unelma" on nyt toteutumassa

– Potentiaalia on ollut jo parin viime vuoden aikana, mutta nyt tuli hyvä kisavire oikeaan aikaan. Kaikki toimi hyvin joulukuussa, ja ylipäätään sain mahdollisuuden lähteä hiihtämään maailmancupia. Kisa kisalta onnistumiset veivät eteenpäin.

Unelma toteen

Äiti Catarina Svenlin on entinen huippulentopalloilija ja pikkusisko Jessica Kähärä on saavuttanut esimerkiksi yleisurheilun 17-vuotiaiden EM-kilpailujen hopean korkeushypyssä ja pronssin kolmiloikassa ja ponnistanut pronssille nuorten olympialaisten korkeushypyssä.

Jasmin on lähipiirin ensimmäinen varsinainen olympiaurheilija.

Epäonnea on osunut omallekin kohdalle. Kähärä kaatui SM-sprinttifinaalissa ja oli viides.

– Olympiavalinta tuli hyvään kohtaan, ja sain ajatukset muualle. Valinta oli tosi iso juttu. Minulla on ollut yksi iso unelma hiihdossa. Se on ollut olympialaisiin pääseminen. Nyt se on toteutumassa. Tosi hyvä fiilis.