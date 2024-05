Suomalaisvalmentaja juhlii historiallista mestaruutta Pohjois-Amerikassa – yleisön suosio yllätti: "Se on aika uskomaton määrä"

– Totta kai tässä on hienot fiilikset, että tytöt sai palkinnon siitä, että he ovat tehneet kovasti töitä koko ajan, Jalosuo iloitsi.

PWHL on Jalosuon mukaan nostanut naisten jääkiekon täysin uudelle tasolle olosuhteiden osalta.

– Päällimmäisenä mielessä on kiitollisuus siitä, että naisten liiga on vihdoin ja viimein laitettu jalkeille. Tätä on monta kymmentä vuotta odotettu. Aikaisemmat sukupolvet ovat tehneet työtä, että meille saataisiin liiga, jossa pelaajille maksetaan ja olosuhteet ovat hyvät.