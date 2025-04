Raiskaussyytös: Supertähti ulos tv-ohjelmasta – nainen vaatii 50 miljoonaa

Amerikkalaisen jalkapallon kolminkertaista Super Bowl -mestaria ja tunnettua mediapersoonaa Shannon Sharpea syytetään raiskauksesta Nevadassa nostetussa siviilikanteessa.

Kanteen nosti Sharpen entinen tyttöystävä, joka väittää Sharpen käyttäneen kuuluisuuttaan "manipuloidakseen, kontrolloidakseen, alistaakseen ja loukatakseen naisia".

Syyttäjä oli 19-vuotias tavatessaan Sharpen vuonna 2023. Hän kertoo oikeudellisessa asiakirjassaan, että heillä oli lähes kahden vuoden suhde, jonka aikana Sharpe oli "aggressiivinen" ja väitetysti raiskasi hänet.

Nainen väittää, että Sharpe raiskasi hänet tammikuussa.

Lisäksi hän väittää kanteessaan, että Sharpe vaati kuvaamaan osan seksuaalisista kanssakäymisistä nauhalle, joskus ilman hänen suostumustaan ja tietämystään. Hänen väitetään jakaneen videot ystävilleen ja kollegoilleen.

50 miljoonan dollarin vaatimus

Sharpe on kiistänyt syytökset ja sanonut joutuneensa kiristyksen kohteeksi.

Kanteessa vaaditaan yli 50 miljoonan dollarin, eli noin 44 miljoonan euron korvauksia ja rangaistusluonteisia vahingonkorvauksia. Syyttäjä on ainut henkilö kanteen takana.

Sharpe pelasi 14 vuotta NFL:ssä ja voitti kolme Super Bowlia. Hänet valittiin Pro Football Hall of Fameen, ja peliuransa jälkeen hänestä on tullut merkittävä tv-persoona muun muassa CBS Sportsin, Fox Sportsin ja ESPN:n kanavilla.

Sharpe on ottanut asiaan tiukasti kantaa sosiaalisessa mediassa. Hän on samaan aikaan päättänyt vetäytyä ESPN:n First Take -ohjelmasta.

– Lausuntoni on tässä, ja tämä on totuus. Kyseinen suhde oli 100-prosenttisesti yhteisymmärrykseen perustuva, Sharpe kertoo.

– Päätän nyt jättää väliaikaisesti ESPN:n tehtävät. Aion omistaa tämän ajan perheelleni ja näiden väärien ja häiritsevien syytösten käsittelyyn. Aion palata ESPN:lle NFL:n preseasonin alkaessa.

Lähteet: BBC, CBS Sports, Expressen