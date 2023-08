Madonnan suloiset kaksoset täyttivät 11 vuotta – poptähti jakoi hellyttävän muisteluvideon

View this post on Instagram

Madonna on lisännyt videon musiikiksi Gary Julesin kappaleen Mad world.

– On todellakin hullu maailma, jossa elämme. Ja missä olisimmekaan ilman lasten viattomuutta ja mielikuvitusta, joka muistuttaa meitä siitä, että taikuutta on kaikkialla ympärillämme ja kaikki on mahdollista? Hyvää syntymäpäivää Estere ja Stella Mwale! Miten voitte olla jo 11-vuotiaita, Madonna kirjoitti videon yhteyteen.