Popin kuningatar keräsi jälleen ihmisten huomion jouluisella videollaan: "Mitä olet tehnyt Madonnalle?"

View this post on Instagram

– Kuka ihme kirjoittaa ilkeitä kommentteja jouluna? Tämä on aito Madonna, joka vanhenee, kuten me muutkin ja on samaistuttavampi sosiaalisessa mediassa. Kukaan ei näytä lehden kansikuvalta kaiken aikaa! Hän on ihminen. Hyvää joulua, toinen kertoi näkemyksensä.