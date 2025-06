Madonnan isä 94 vuotta! Julkaisi herkän postauksen: "Kunnes pyörät putoavat"

Popartisti Madonnan isä Silvio Ciccone täytti kunnioitettavat 94 vuotta.

Popkuningatar Madonna, 66, julkaisi X:ssä onnittelut 94 vuotta täyttäneelle isälleen Silvio Cicconelle kera kuvien ja suloisen kirjotuksen.

– Silvio Ciccone, 94, ja edelleen hän porskuttaa! Hän on selvinnyt elämässään monista sodista ja monista menetyksistä, ja hänellä on edelleen huumorintajua ja vahva halu nousta sängystä joka aamu ja ottaa päivästä kaikki irti. Aina, kun isältäni kysytään, milloin hän aikoo jäädä eläkkeelle, hänen vastauksensa on aina sama. ”Aion jatkaa niin kauan, kunnes pyörät putoavat pois", Madonna kirjoittaa ja yhtyy isänsä ajatukseen eläkkeelle jäämisestä.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Poptähti on jakanut kirjotuksensa oheen kuvan, jossa hän on isänsä kanssa kakkulautasen äärellä, ja toisessa otoksessa hänen isänsä istuu auringossa aurinkolasit ja lippalakki päässään.

Madonnan oikea nimi on Madonna Louise Ciccone.

Artistin äitipuoli ja Silvion vaimo Joan Claire Ciccone kuoli 81-vuotiaana syyskuussa 2024.

Joan tuli osaksi Madonnan elämään, kun poptähti oli 8-vuotias, ja avioitui Silvion kanssa vuonna 1966. Madonnan äiti, jonka nimi oli myös Madonna, kuoli joulukuussa 1963 vain 30-vuotiaana, kun tähti oli 5-vuotias.