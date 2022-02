Macron haluaa Ranskaan 14 uutta ydinvoimalaa

Macronin mukaan Ranska on laiminlyönyt investoinnit maan ydinvoimateollisuuteen kymmenen viime vuoden aikana vuonna 2011 tapahtuneen Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden takia.

Ydinvoimasta on tullut kiistakapula Ranskan ja Saksan välillä. Samaan aikaan kun Ranska on lisäämässä satsauksiaan ydinvoimaan, Saksa on luopunut ydinvoimasta ja korvannut sitä ilmastolle haitallisemmalla maakaasulla.