Saksa on luopumassa ydinvoimasta – päätöksen järkevyydestä kiistellään: "Nykyisessä tilanteessa olen avoin ydinenergian käytölle"

Saksassa keskustellaan nyt yhä kiihkeämmin siitä, oliko maan päätös ydinvoiman alasajosta järkevää. Saksan kolmen viimeisen ydinvoimalan on tarkoitus sulkeutua viiden kuukauden kuluttua.

Energiavajeen täyttäminen on maalle haaste, sillä se ei halua jatkossa turvautua venäläiseen kaasuun, ja sitä virtaa Nord Stream 1 -putkessa nyt vain viidennes sen kapasiteetista.

– Olemme nyt, se on sanottava, Saksan suurimmassa energiakriisissä. Se on aiheutunut aiemmin poliittisesti hyväksytystä ja taloudellisesti syntyneestä riippuvuudesta venäläiseen kaasuun, ja me aiomme vapautua tästä riippuvuudesta.