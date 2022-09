Energiakriisin kurittamassa Saksassa muhii suuri käänne – mediatiedot: Ydinvoimalat ovat sittenkin jatkamassa toimintaansa

Niin sanotun energiajärjestelmän stressitesti ottaa kantaa myös Saksan suunnitelmaan poistaa maan kolme viimeistä ydinvoimalaa vuoden loppuun mennessä käytöstä. Suunnitelmaa on arvosteltu niin hallituksen sisältä kuin oppositiosta.

– Käytännössä Saksalla on kolme ydinvoimalaa käytössä, ne pitäisi sammuttaa joulukuun loppuun mennessä ja tähän on myös varauduttu. Polttoainesauvoja on tämän vuoden tarpeisiin, mutta uusia ei vielä ole tilattu, kertoo MTV Uutisten Eurooppa-kirjeenvaihtaja Heikki Piuhola.