Maanläheisyydestään tunnetun Keanu Reevesin kerrotaan häpeävän erikoista asiaa: "Häntä jokseenkin nolottaa se"

Hollywood-tähti Keanu Reeves , 57, on tehnyt merkittävän uran näyttelijänä ja tätä myötä kerännyt vaikuttavan omaisuuden. Reeves, joka tunnetaan vaatimattomuudestaan sekä hyvin vahvasta jalat maassa -asenteestaan, häpeää kuitenkin lähteiden mukaan rikkauksiaan, kertoo Page Six .

– Keanu on antanut pois todella paljon rahaa ja tehnyt paljon enemmän ihmisten eteen, kuin mitä suurin osa meistä saa koskaan tietää. Hän tietää, kuinka onnekas on. Toisin kuin monet Hollywoodin megatähdet, hän ei ota mitään itsestäänselvyytenä.

– Syy siihen, miksi Keanu on tähdittänyt 60 elokuvaa, on siksi, että yleisöjen lisäksi ohjaajat, näyttelijäkollegat ja tuotantotiimit rakastavat häntä. Hän on aina valmistautunut, hän on aina ajallaan. Huomaavainen, kommunikoiva, välittävä, ei ole ketään, jonka nimeä hän ei tietäisi tai kenen kanssa hän ei olisi jutellut.