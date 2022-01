Leffatähti Keanu Reeves paljastaa, keneltä julkkiksilta on pyytänyt itse nimmaria

Muun muassa Matrix ja Speed-elokuvista tuttu näyttelijä Keanu Reeves on tottunut olemaan fanituksen kohteena. Hyvin "jalat maassa" -henkiseltä vaikuttava tähti paljasti The Late Show with Stephen Colbert -ohjelmassa, että on itse pyytänyt elämänsä aikana kahdelta julkkikselta nimikirjoituksen.