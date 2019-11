"Maan historian vaarallisin maastopaloviikko" – Hirmuhelle kiihdyttää maastopaloja Australiassa

Australian suurimpaan kaupunkiin Sydneyyn on annettu varoitus katastrofaalisesta tulipalovaarasta, mikä on varoitusasteikon vakavin pykälä. Katastrofaalinen palovaara merkitsee sitä, että jos palo pääsee syttymään, on sen hallitseminen lähes mahdotonta.



Sydneyn laitamilla syttynyt jo muutamia ruohikkopaloja

Aamulla STT:n Sydneyn-toimituksen ympäristössä Rhodesin kaupunginosassa leijaili savun haju ja ilmassa oli vaaleaa utua. Iltapäivään mennessä lämpötila Sydneyssä oli jo kohonnut 35 asteeseen.



Kaupungin laitamilla on jo syttynyt muutamia ruohikkopaloja. Paloja on ollut myös Blue Mountainsin kansallispuistossa Sydneyn länsipuolella. Paloista leviävä savu on heikentänyt kaupungin ilmanlaatua, joka putosi tiistaina Pekingin tasolle.



Vaikka lämpötilat laskevat hieman keskiviikosta lähtien, ei tilanteen odoteta helpottavan kovin pian. Uuden Etelä-Walesin palolaitoksen johtaja Shane Fitzsimmons sanoi maanantaina, että edessä on "maan historian vaarallisin maastopaloviikko."



Toistaiseksi kolme kuolonuhria



Kaikkein pahin tilanne on muutama sata kilometriä Sydneystä pohjoiseen Uuden Etelä-Walesin pohjoisosassa, jossa tiistain mittaan useista paloista on annettu jo hätäilmoitus alueen asukkaille. Monet paloista ovat kiihtyneet ja levinneet päivän aikana.



Uuteen Etelä-Walesiin julistettiin maanantaina hätätila. Osavaltiossa noin 600 koulua on tänään kiinni.



Paloissa on kuollut toistaiseksi kolme ihmistä ja yli 150 kotia on tuhoutunut. Monilla alueilla asukkaita on kehotettu jättämään kotinsa.



– Turvallisin vaihtoehto on lähteä ajoissa, ennen kuin palo saavuttaa asuinalueesi. Turvallisinta saattaa olla mennä paikalliseen ostoskeskukseen tai kaupunkiin, jossa ei ole maastopalojen tiellä, Fitzsimmons sanoi tiedotustilaisuudessa.



Tuhannet sammuttamassa paloa

Joillakin alueilla on jo liian myöhäistä lähteä pakoon. Palolaitos antoi tiistai-iltapäivänä hätäilmoituksen nopeasti leviävästä palosta Kempseyn kaupungin länsipuolelle ja sanoi, että parasta on pyrkiä hakeutumaan suojaan.



Paloja on sammuttamassa tuhansia palomiehiä. Armeija on valmiina auttamaan sammutustöissä.