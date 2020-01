Australiassa annettiin lisää evakuointimääräyksiä maastopalojen vuoksi – viranomaisten mukaan lauantaista voi tulla kammottava päivä

Uuden Etelä-Walesin pääministeri Gladys Berejiklian on julistanut osavaltioon seitsemän päivän hätätilan, joka mahdollistaa pakkoevakuoinnin perjantaista lähtien. Tämä on jo kolmas kerta maastopalojen alettua, kun osavaltiossa annetaan evakuointikäsky. Alueella sijaitsee muun muassa Australian suurin kaupunki Sydney.

Vyöhyke sijaitsee Uuden Etelä-Walesin etelärannikolla lähellä Victorian rajaa ja ulottuu noin 200 kilometriä etelään suositusta Batemans Bayn lomakaupungista. Australiassa on meneillään kesälomakausi, ja alueella on paljon kotimaisia matkailijoita.

Valtavia ruuhkia

Pääkaupunki Canberrassa on kärsitty tänään ja eilen merkittävän huonosta ilmanlaadusta palojen savujen vuoksi. Canberra Times -lehden mukaan pääkaupungin ilmanlaatu on jopa saasteista usein kärsiviä Kiinan Pekingiä ja Intian Delhiä huonompi.

Pelastajat kaipaisivat kipeästi vesisateita



Suomen pelastusalan keskusjärjestön (SPEK) johtava asiantuntija Kari Telaranta sanoo STT:lle, että Australian vaikeiden maastopalojen sammutustöiden kestoa on vaikea arvioida. Asiaan vaikuttaa muun muassa se, millaista maastoa alueella on.

Maastopalojen sammutus voi viedä kuukausia

Koska Australiassa on parhaillaan käynnissä kesäkausi, maastopalojen sammutus voi viedä vielä jopa kuukausia, arvioi uutiskanava CNN. Tammi- ja helmikuussa on vielä oletettavasti luvassa hyvin kuumia lämpötiloja.

Paljon palokuormaa ja kuiva föhntuuli



– Australian itärannikon edessä sisämaassa on tällainen vuoristo. Lisäksi ilma on jo valmiiksi lännestä saapuessaan melko kuivaa, kun se on ylittänyt mantereen keskiosan aavikot, Venäläinen toteaa.

Hänen mukaansa eräs tekijä suurpaloissa on se, millä alueilla on palavaa materiaalia.

– Vaikka Australiassa on ollut joskus aiemminkin laajoja maastopaloja, kyllä loppuvuosi on silti poikennut saatujen tietojen perusteella normaalista säävaihtelusta. Kuivuudessa ollaan nyt siellä niin ääripäässä.

Maastopalot lisääntyneet myös Suomessa



– Suomessa on aika kattava metsäautotieverkosto. Meillä on myös hyvä vapaaehtoisreservi pelastuslaitoksen tukena. Mutta jos ilmasto muuttuu, niin kyllä se lisää meilläkin tämäntyyppisten palojen riskiä.

Telaranta huomauttaa, että maastopalojen alkusyy on usein ihmisen oma toiminta. Uutiskanava ABC Australia on arvioinut, että Australiassa ainakin yksi palo on saanut alkunsa tupakantumpista. Yhden palon syttymissyynä arvioidaan taas olevan armeijan ampumisharjoitukset. CNN taas arvioi, että osa paloista on saanut alkunsa kuivaan maastoon osuneista salamoista.