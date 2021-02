Australiassa päässyt valloilleen tuhoisa maastopalo – kymmeniä koteja tuhoutunut, osaan miljoonakaupunki Perthiä evakuointikäsky

Viranomaiset kertoivat keskiviikkona, että ainakin noin 70 kotia on tuhoutunut. Viranomaiset ovat käskeneet asukkaita jättämään kaupungin koronasulun huomiotta ja evakuoitumaan alueilta, joita palo uhkaa.

Sammutustöitä ja evakuointeja hankaloittaa se, että kaupungissa on juuri määrätty ulkonaliikkumiskielto koronatartuntojen estämiseksi. Kahden miljoonan asukkaan kaupunki lähialueineen pantiin kiinni, koska karanteenihotellin turvamiehellä todettiin koronaviruksen brittimuunnoksen aiheuttama tartunta.

Useita hätätilavaroituksia on annettu ja tilanteen uskotaan pahentuvan myöhemmin keskiviikkona. Kovien tuulenpuuskien uskotaan lietsovan lieskoja.

Liekit ovat verhonneet Perthin savuun

Palo roihuaa noin 30 kilometrin päässä Perthistä, levittäen kaupungin keskustaan savua ja tuhkaa. Pelastustoimen mukaan palo on levinnyt noin 7 000 hehtaarin laajuiseksi.

Klemm varoitti keskiviikkona, että tulipalon kanssa on vielä paljon savottaa. Sammutustöissä on ollut yli 200 ihmistä ja urakkaa on avustettu myös sammutuslentokoneilla.