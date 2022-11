Maajussi-Joonaksen farmilla nähtiin yllätyskäänne – näin kommentoi kotiin yllättäen lähtenyt puolisoehdokas: "Suosikki on ollut kirjeistä saakka niin selvä"

– On ollut mukavaa, että on ollut sellainen ihminen, jonka kanssa on voinut käydä tätä asiaa läpi, joka on kokenut saman kuin minä itse. Tämä koko kokemus oli niin erityislaatuinen, niin oli kivaa, että Sussin kanssa sai vapaasti miettiä ja puhua omasta kokemuksestaan.