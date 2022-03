Vappu Pimiä laittoi stopin Teemu-rakkaansa harrastukselle – mysteerimies keksi nerokkaan ratkaisun: "Taas täällä ollaan…"

Suosikkijuontaja Vappu Pimiä tunnetaan perheensä kanssa innokkaana mökkeilijänä. Perheen mökki sijaitsee Salossa, missä he viettävät paljon aikaa.

Viikonloppuna perheellä oli jälleen aktiivinen päivä, sillä Pimiän mies Teemu Huuhtanen on innostunut kaatamaan puita. Sosiaalisessa mediassa Pimiä on tituleeraa miestään mysteerimieheksi.

– Mysteerimiehellä on mania, nimittäin puunkaatomania! Ja jos yritän laittaa hanttiin, hän jankkaa asiasta niin kauan, että annan periksi. No, nyt kun olen laittanut stopin puunkaadoille meidän tontilla, niin hän on alkanut neuvottelemaan naapurin kanssa rajalla olevista puista, hyvin lopputuloksin, luonnollisesti. Ja taas täällä ollaan risusavotassa hänen rinnallaan, mikä tekee hänet suunnattoman onnelliseksi!