Maajussi-pari Niina ja Kalle paljastavat, miten vauva-arki on muuttanut heidän parisuhdettaan

Maaliskuun lopulla esikoislapsensa saanut maajussipari Kalle Linkki ja Niina Wunsch Linkki pääsevät juhlistamaan perheenä ensimmäistä äitienpäivää.

Vuonna 2021 Maajussille morsian -ohjelmassa rakastuneet ja vuonna 2023 naimisiin menneet Kalle Linkki ja Niina Wunsch Linkki saivat maaliskuun lopulla esikoislapsensa. Niina Wunsch Linkki kertoo MTV Uutisille, että uusi elämänvaihe on pyörähtänyt käyntiin luonnollisesti.

– Uusi arki vauvan kanssa on ollut toisaalta todella ihmeellistä, mutta samaan aikaan jotenkin tosi luonnollista.

– Mietimme jo ennen syntymää paljon sitä, miten arkemme tulee muuttamaan lapsen myötä. Lapsemme onkin sujahtanut oikein mukavasti tähän meidän maalaisarkeemme ja elämäämme. Olemme esimerkiksi Kallen kanssa aina olleet aamuvirkkuja, niin hän on kyllä sitä myös, Niina naurahtaa.

Raskausaika ja synnytys olivat Niinalle positiivisia kokemuksia, vaikka hän sairastaa perinnöllistä sydämen rytmihäiriösairautta, joka tunnetaan lyhenteellä CVPT.

Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että adrenaliini eli kova fyysinen, psyykkinen rasitus, tunnekuohut ja stressi aiheuttavat kammioperäisiä rytmihäiriöitä.

– Sydänsairauden takia raskautta seurattiin tiuhempaan ja kontrolleja oli enemmän, mutta onneksi kaikki meni tosi hyvin eikä ollut sen osalta minkäänlaisia ongelmia.

Tänään Niina pääse viettämään ensimmäistä äitienpäiväänsä.

– Äitienpäivä on ollut minulle tärkeä päivä. Meitä on neljä siskosta perheessä ja olemme aina vieneet äidille lahjat ja aamupalan sänkyyn.

– En ole varmaan vielä ihan täysin sisäistänyt sitä, että nyt pääsen viettämään äitienpäivää itse äitinä. Se on aina ollut minulle suuri haave ja unelma.

Niina on antanut aviomiehelleen Kallelle täysin vapaat kädet päivän suhteen.

– Mennään ihan sen mukaan, mikä fiilis tai tilanne on. Vähän olemme suunnitelleet, jos lähdettäisiin jonnekin ihanalle laavuretkelle ja tekemään ruokaa ulkosalle.

Parisuhde on lujittunut entisestään

Niina kertoo, että he ovat Kallen kanssa tutustuneet kaikessa rauhassa uuteen perheenjäseneensä ja saaneet jo pientä osviittaa, millainen persoona heidän esikoisensa on.

– Hän oikein ihana tyyppi. Ainakin tähän mennessä hän on ollut sellainen hyvin tyytyväinen, kärsivällinen ja rauhallinen vauva. Me olemme Kallen kanssa molemmat itsekin hyvin samanlaisia.

Uusi arki lapsen kanssa on tarkoittanut myös töiden uudelleen järjestämistä. Pariskunta on päättänyt esimerkiksi laittaa peltonsa kokonaan vuokralle, mikä tarkoittaa sitä, että peltotöiltä jää aikaa perheelle sekä lähistöllä toimivan juhlatilan pyörittämiseen. Juhlasesonki Virrin tilalla alkaa pian ja tänäkin kesänä on tiedossa 15 häät.

– Pohdittiin peltojen vuokralle laittoa pitkään ja tultiin siihen tulokseen, että jotain on hetkellisesti tiputettava työlistalta pois vauva-arjen koittaessa. Juhlatilan kesäsesonki on varattu jo muutamaksi vuodeksi eteenpäin, joten peltotöistä luopuminen oli siten helpompaa. Fiilis on haikea, mutta tämä on oikea päätös, jotta aika ja kädet riittävät kaikkeen. Toivon mukaan pääsemme palaamaan peltohommiin tulevaisuudessa.

Vaikka kiire ja uusi elämäntilanne saattaisi kuormittaa erityisesti parisuhdetta, on Niina kokenut tilanteen päinvastaisena. Vauvan syntymän myötä hän on huomannut, että hänen ja Kallen suhde on lujittunut entisestään.

– Vaikka olemme aina olleet hyvä tiimi, niin tämä on kyllä vain vahvistanut sitä ajastusta yhä enemmän.

– Kalle on ottanut aivan satasella haltuun isän roolin. Välillä saa ihan itku silmässä seurata, että vau miten hienosti hän hoitaa kaiken ja on aidosti läsnä.

Kesällä pariskunta aikoo töiden lisäksi keskittyä nauttimaan vauva-arjesta.

– Kesälle meillä on perheenä suunnitelmissa tehdä retkiä luontoon, toteuttaa pientä remppaprojektia ja uudistusta tiloille sekä tietysti pyörittää tilojen arkea ja juhlaa normaaliin tapaan maaseudun rauhasta nauttien, Niina kertoo.