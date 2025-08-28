Maajussi-Miian kirjelaatikossa ikävä yllätys: "Saisiko jotain parempaa"

0:31imgKatso videolta maajussi-Miian reaktio ikävään yllätykseen
Julkaistu 28.08.2025 14:32
Toimittajan kuva
Aino Haili

aino.haili@mtv.fi

Maajussi-Miia pelästyy pahanpäiväisesti kirjelaatikossa ollutta salamatkustajaa. Artikkeli sisältää juonipaljastuksia Maajussille morsian -ohjelmasta.

Maajussille morsian -ohjelman 18. kaudella maajussit ovat jälleen etsimässä elämänsä rakkautta. 

Sarjan toisessa jaksossa kahdeksan maajussia pääsee ensi kerran tutkimaan heille kirjoitettuja kirjeitä. Jaksossa ensimmäisenä kirjelaatikkonsa pääsee avaamaan maajussi-Miia

Maajussin laatikosta löytyy kuitenkin odottamaton yllätys, joka pistää Miian pasmat sekaisin. Laatikon avattuaan Miia sulkee sen samantien. 

– Siellä oli hämähäkki, maajussi kertoo. 

Juontaja Vappu Pimiä ryhtyy tuumasta toimeen ja kaitsemaan hämähäkkiä pois Miian kirjelaatikosta. Maajussi kertoo pelkäävänsä hämähäkkejä. 

– Saisiko jotain parempaa, Miia nauraa Pimiän hoitaessa operaatiota hämähäkin poistamiseksi. 

– Mennään jatkaa matkaa. Nyt se on kuule ihan rakastunut. Noniin, menepä matkaan, Pimiä puhuttelee hämähäkkiä. 

Lopulta hämähäkki lähtee kuin lähteekin matkaan ja Miia pääsee tutkimaan kirjelaatikkoaan uudemman kerran. Laatikosta löytyvistä kirjeistä Miia on mielissään. 

– En kestä! Täällä on tämmöisiä ihania tarroja, kukkia ja kaikkea. 

Lue myös: Matilda, 21, vie Maajussi-Antilta jalat alta ensitreffeillä: "Tuntuu kuin sydän olisi saanut sähköstartin"

Maajussille morsian maanantaisin klo 20 MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla. 

Lisää aiheesta:

Maajussille morsian -Milla liikuttuu hämmennyksestä kirjelaatikon avatessaan: "Veti vähän sanattomaksi"Hellyttävä kirje saa maajussi-Pinjan herkistymään kyyneliin: "Selvästikin todella nähnyt vaivaa"Yksi pelko ennen kirjelaatikon avaamista saa maajussi-Janin itkun partaalle: "Siis jännittää"Maajussi-Kallen ensimmäinen kirje tuo mukanaan yllätyksen: "Kiinnitit myös silloin huomioni"Maajussi-Villen kirjeiden mukana tulee iso yllätys – tilanne saa toisen maajussin herkistymään: "Aika raju juttu"Morsianehdokas yllättää maajussi-Johanneksen yllättävällä yhteydellään: "Ei muuta kuin kirkkoa varaamaan"
Maajussille morsianVappu PimiäRakkausTV-ohjelmat

Tuoreimmat aiheesta

Maajussille morsian