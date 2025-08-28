Maajussi-Miian kirjelaatikossa ikävä yllätys: "Saisiko jotain parempaa"

Maajussi-Miia pelästyy pahanpäiväisesti kirjelaatikossa ollutta salamatkustajaa. Artikkeli sisältää juonipaljastuksia Maajussille morsian -ohjelmasta.
Maajussille morsian -ohjelman 18. kaudella maajussit ovat jälleen etsimässä elämänsä rakkautta.
Sarjan toisessa jaksossa kahdeksan maajussia pääsee ensi kerran tutkimaan heille kirjoitettuja kirjeitä. Jaksossa ensimmäisenä kirjelaatikkonsa pääsee avaamaan maajussi-Miia.
Maajussin laatikosta löytyy kuitenkin odottamaton yllätys, joka pistää Miian pasmat sekaisin. Laatikon avattuaan Miia sulkee sen samantien.
– Siellä oli hämähäkki, maajussi kertoo.
Juontaja Vappu Pimiä ryhtyy tuumasta toimeen ja kaitsemaan hämähäkkiä pois Miian kirjelaatikosta. Maajussi kertoo pelkäävänsä hämähäkkejä.
– Saisiko jotain parempaa, Miia nauraa Pimiän hoitaessa operaatiota hämähäkin poistamiseksi.
– Mennään jatkaa matkaa. Nyt se on kuule ihan rakastunut. Noniin, menepä matkaan, Pimiä puhuttelee hämähäkkiä.
Lopulta hämähäkki lähtee kuin lähteekin matkaan ja Miia pääsee tutkimaan kirjelaatikkoaan uudemman kerran. Laatikosta löytyvistä kirjeistä Miia on mielissään.
– En kestä! Täällä on tämmöisiä ihania tarroja, kukkia ja kaikkea.