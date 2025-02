Maajussi-Miia palaa Maajussille morsian -ohjelmaan – näin tuotanto kommentoi: "Lähestyimme häntä"

Suomen Maajussille morsian -ohjelmassa nähdään jälleen jo vuonna 2020 rakkautta etsinyt maajussi-Miia. Ohjelman tuotantoyhtiö kommentoi syitä Miian tuomiselle ohjelmaan uudemman kerran.

Maajussille morsian -ohjelma tulee jälleen ja sen myötä kahdeksan rakkaudennälkäistä maajussia on jälleen valmis löytämään sen oikean rinnalleen. Tällä tuotantokaudella ohjelmassa on ennennäkemätön kuvio, kun jo vuonna 2020 puolisoa etsinyt maajussi-Miia tekee paluun samalla asialla.

Fremantlen tuottaja Mirja Zitting kertoo MTV Uutisille kyseessä olevan ensimmäinen kerta Suomen Maajussille morsian -ohjelmassa, kun jo aiemmin mukana ollut maajussi palaa sarjaan.

– Miian osallistumisen idea lähti tuotannolta ja lähestyimme häntä asian tiimoilta. Edellisellä kerralla Miian oli ohjelmaan ilmoittanut oma äiti ja hän lähti mukaan nähdäkseen millaista ohjelman teko on. Nyt hänellä on elämäntilanne muuttunut ja kaipuu kumppanin löytämiseen isompi. Miia on kovan harkinnan jälkeen innoissaan hyppäämään mukaan enemmän omilla ehdoillaan, Zitting kommentoi.

Tuotannon mukaan ohjelmaan pyritään valitsemaan maajusseja, jotka ovat mahdollisimman erilaisia: eri ikäisiä, eri puolilta Suomea, erilaisia tiloja pyörittäviä sekä erilaisissa elämäntilanteissa olevia.

– Mukana onkin niin ensimmäistä pidempää suhdetta etsivää kuin jo niin sanotusti "toisella kierroksella" olevia. Miia löysi edellisellä kerralla ohjelmasta kumppanin, mutta se ei ollutkaan loppuelämän rakkaus, joten hän lähtee rohkeasti uudelleen etsimään sitä oikeaa, Zitting kertoo.

– Haluamme näyttää myös miten elämä on sujunut ohjelmaan osallistumisen jälkeen ja kuinka rakkauden etsiminen ei saa loppua vaikka mutkia tulee matkaan.

Vuonna 2020 Miia ihastui palavasti Maajussille morsian -ohjelmassa Kimmoon, mutta suhde tuli päätökseensä noin vuotta myöhemmin.

– Kimmohan muutti tänne melkein saman tien ohjelman kuvauksien jälkeen. Vähän alle vuosihan tässä ollaan oltu kimpassa. Totesimme sitten, ettemme ole sopiva pari, Miia kertoi eron syistä kesällä 2021.

Maajussille morsian -esittelyjakso keskiviikkona 26. helmikuuta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.