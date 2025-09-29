Maajussille morsian -ohjelmassa tehdään kiperiä valintoja.

Maajussille morsian -kauden kuudennessa jaksossa maajussit valitsivat ryhmätreffien jälkeen kolme puolisoehdokasta, jotka he haluavat mukaansa farmiviikoille.

Maajussi-Matti, 43, tekee valintansa Helin, 40, Marikan, 47, Suvin, 49, ja Jennan, 36, väliltä.

Puolisoehdokkaat saapuvat Matin luo mietteliäissä tunnelmissa.

– Minulla ei ole mitään ajatuksia, kenet Matti tulee valitsemaan tai kenet hän pudottaa, Heli tuumii kameralle.

– Tulee tuntumaan aivan hirveältä odottaa sitä, että tuleeko oma nimi vai ei, Marika puolestaan sanoo.

Matti teki valintansa Helin, Marikan, Suvin ja Jennan väliltä.

Matti valitsee mukaansa farmiviikoille Suvin, Jennan ja Marikan. Heli puolestaan joutuu kotimatkalle.

Heli kertoo valinnan jälkeen kameroille, että hänestä tuntuu kivalta päästä kotiin.

– Prosessoin tämän koko homman varmaan sen jälkeen, kun olen päässyt kämpille. Ei ole sillä tavalla ikävä fiilis, vaikka nyt en lähtenyt jatkoon, Heli sanoo.