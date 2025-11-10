Maajussille morsian -ohjelmassa Matti valitsi Jennan, jonka kanssa suhde ei kuitenkaan syventynyt.

Maajussille morsian -ohjelmassa Matti valitsi puolisoehdokkaiden joukosta Jennan, jonka kanssa jatkoi tutustumista ohjelman kuvausten jälkeen. Ohjelman päätösjaksossa juontaja Vappu Pimiä tiedustelee Matilta, kuinka romanssille kävi kuvausten jälkeen.

– Kyllä me toista kuukautta pidettiin yhteyttä ja katsottiin, tulisiko tästä mitään, Matti alustaa.

Pimiä tiedustelee maajussilta, tuliko suhteesta mitään.

– Minä vähän sitä pelkäsin itsekin, kun ei löytynyt niitä vahvoja tunteita häntä kohtaan, niin se olisi väärin, että olisi väkisin lähdetty viemään eteenpäin. Ehkä itse sai sen mielenrauhan, kun pystyi sanomaan sen, ettei tämä homma mene näin eteenpäin.

Maajussin mukaan suhteen päätös oli Jennalle kovempi paikka.