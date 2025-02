Urheilullinen maajussi-Matti on valmis uuteen rakkauteen: "Kyllä minä hyvä mies jollekin olisin"

Muhoslainen maajussi-Matti haluaisi rinnalleen aktiivisen naisen, joka urheilisi ja liikkuisi yhdessä hänen kanssaan.

Maajussille morsian -ohjelma tulee taas rakkaudennälkäisine maajusseineen. Ohjelmassa kahdeksan eri ikäistä maajussia eri puolilta Suomea on jälleen valmis löytämään rinnalleen rakkauden ja puolison.

43-vuotias Matti on maatalousyrittäjä Muhokselta. Hänen isännöi kolmannessa sukupolvessa sukunsa maitotilaa, jonka pelloilla kasvatetaan myös nurmea, rehuohraa sekä rehukauraa, lähinnä omaan käyttöön.

Matti kertoo ohjelman jaksossa, että hänestä tuli tilan isäntä puolivahingossa.

– En ollut ollenkaan valmis tähän, enkä ollut suunnitellut ollenkaan, että joskus tätä tilaa pyörittäisin, vaan nuoremmalle veljelle oli pedattu tämä tilanjatko.

– Mutta kun hän alkoi tekemään erilaista maatalousalan työtä, niin hänellä ei enää aika riittänyt siihen, ja siinä samalla vanhemmat alkoivat eläköitymään, niin siinä oli ainoa vaihtoehto, että minä sitten hyppään puikkoihin.

Muhoslainen maajussi-Matti haluaisi rinnalleen aktiivisen naisen, joka urheilisi ja liikkuisi yhdessä hänen kanssaan.

Töidensä ohella Matti pitää huolen siitä, että hänellä on riittävästi vapaa-aikaa. Kun työt on tehty, Matti mieluusti lähtee omien harrastustensa pariin, ja varsinkin urheilu on hänelle hyvin lähellä sydäntä. Varsinkin pesäpallo sekä lentopallo ovat olleet hänelle tärkeitä lajeja.

– Ihan ykkössarjatasolla pelattiin monta vuotta ja kierrettiin ympäri Suomea. Sieltä on tarttunut paljon ystäviä, kavereita ja kokemuksia.

Muutama vuosi sitten Matin elämäntilanne muuttui, kun hänen "pitkähkö" parisuhteensa tuli päätökseen. Hän on ollut nyt sinkkuna kolmisen vuotta ja olisi nyt valmis löytämään rinnalleen rakkauden. Matilla on edellisestä suhteestaan kolme lasta: 17- ja 15-vuotiaat tyttäret sekä 11-vuotias poika.

Matti kertoo, että hänen päänsä saa kääntymään sellainen nainen, joka pitää itsestään huolta. Liikunnallisuus on maajussille iso plussa.

– Semmoinen sosiaalinen ja huumorintajuinen, nämä asiat ovat mielestäni tärkeitä.

Maajussin mukaan hän on itse iloinen, sosiaalinen, "kohtalaisen tekevä'" sekä tarvittaessa rauhallinen.

– Kyllä minä itseäni myisin sillä, että kyllä minä hyvä mies jollekin olisin.

Maajussille morsian -esittelyjakso keskiviikkona 26. helmikuuta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.