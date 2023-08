Maajussi-Jani paljasti MTV Uutsille, millaista miestä lähti hakemaan: "On tullut yllätyskäänteitä"

Maajussille morsian: Kaikki tarinat -ohjelmissa mukana oleva 26-vuotias Jani kertoi ohjelman pressitilaisuudessa maanantaina olevansa huojentunut nyt, kun saa kertoa julkisestikin, että hänet on valittu ohjelmaan mukaan.

– Nyt kun tämä on julkista, niin kyllähän sellainen taakka tästä hellittää. Tutut kaverit ovat minulta kyselleet tästä ja olen joutunut pieniä valkoisia valheita keksimään, maajussi-Jani kertoi MTV Uutisille.

– On tullut yllätyskäänteitä, ja ohjelmassa on paljon itkua ja naurua. Jo tunteiden puolesta on ollut monenlaista käännettä. Olen joutunut myös pohtimaan asioita uudelleen, Jani kertoo.