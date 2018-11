Maailmassa on vielä satoja alkuperäiskansoja, jotka välttelevät kontaktia ulkomaailmaan – listasimme niistä viisi: "Heillä on hyvät perustelut eristäytyä"

Kohtaamiset ulkopuolisten kanssa usein väkivaltaisia

Maailmassa on noin 100 sentinelien kaltaista alkuperäisheimoa, jotka ovat päättäneet torjua kaikki ulkopuolisten yhteydenottoyritykset.

Suurin osa tämänkaltaisista heimoista asuu Amazonin sademetsän syvyyksissä, kun osa taas on sijoittunut Australian pohjoispuolella sijaitsevalle Uuden-Guinean saarelle.

Sentinelien kaltaiset metsästäjä-keräilijät välttelevät modernin maailman kosketusta kaikilla mahdollisilla tavoilla. Niinä harvoina kertoina, kun heimoja on lähestytty, on lopputulos usein ollut väkivaltainen.

– Joskus heimot muistavat esimerkiksi aiemmin ulkopuolisten tekemiä joukkomurhia ja väkivaltaisia kohtaamisia tai heimoon tuotuja sairauksia ja epidemioita. Alkuperäisheimoilla on usein hyvät perustelut eristäytyä täysin ulkomaailmasta, kertoo Survival International -järjestön edustaja Jonathan Mazower CNN:lle .

Kawahivan heimo, Mato Grosso, Brasilia



Yksi koskemattomista metsästäjä-keräilijöiden heimoista on syvällä Brasilian sademetsissä elävä Kawahivan heimo.

– Oletettavasti heitä on jäljellä noin 30 jäsentä, sillä muut on tapettu esimerkiksi metsänhakkuiden yhteydessä, kertoo Mazower.

Kawahivojen tulevaisuus on vaakalaudalla Brasilian metsissä tapahtuvan hakkuun takia.

– Heidän tilanteensa on luultavasti kaikista heimoista kiireellisin, sillä heidän asuttamansa alue Brasiliassa on erittäin väkivaltainen, Mazower jatkaa.

Javeryn jokilaakson heimo, Amazon



Brasilian ja Perun rajapinnassa sijaitseva sademetsäalue on monen eristäytyneen heimon koti.

– Heimot ovat olleet yhteydessä toisiinsa ja he ovat voineet ystävystyä toistensa kanssa tai jopa mennä naimisiin keskenään, kertoo Sussexin yliopiston antropologian opettaja Evan Killick.

– Mutta syy, miksi he ovat pysyneet eristäytyneinä, on vain ja ainoastaan heidän kokemansa aiempi väkivalta ja asuinalueiden riisto, Killick kertoo.

Xinanen heimo, Peru

– Videolla on myös nähtävissä heimon jäsen, jolla on kädessään kivääri. Ilmeisesti se on viety joltakin heimon alueelle tunkeutuneelta ulkopuoliselta, hän kertoo.