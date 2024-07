Harvinaista kuvamateriaalia: Heimoa Amazonin sademetsässä uhkaa katasrofi

Paikallisten aktivistien mukaan, Perussa Amazonin sademetsän syrjäisessä osassa elävän Mashco Piro -alkuperäiskansan on viime viikkoina nähty poistuvan heidän omalta alueeltaan. Heitä on havaittu heimolle epätyypillisillä alueilla etsimässä ruokaa.

Alueilla useita hakkuulupia

Useilla metsäyhtiöillä on puunhakkuulupia alueella. Yli 50 Mashco Piro -heimon miestä on viime päivinä ilmestynyt Yine-heimon alueelle lähelle Monte Salvado -nimistä kylään, uutistoimisto Reuters kertoo.

– Kyseessä on humanitaarinen katastrofi – on ehdottoman tärkeää, että metsurit ajetaan pois ja että Mashco Piro -heimon aluetta suojellaan vihdoinkin asianmukaisesti, järjestön johtaja Caroline Pearce sanoi.

– He pakenevat metsureita Perun puolella. He ovat kansa, jolla ei ole rauhaa, he ovat levottomia, koska he ovat aina pakosalla, neuvoston tiedottaja kertoo.