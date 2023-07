Alkuperäiskansat puolustavat jousin ja nuolin Amazonin sademetsää rikollisryhmiä vastaan

Amazonin suojeleminen on vaarallista

"Valtio hylkäsi meidät"

Lulan kaudesta toivotaan helpotusta tilanteeseen

Amazonia puolustaviin joukkoihin kuuluu myös EVU-niminen ryhmä. Noin 30 hengen ryhmä ei kanna aseita, mutta tarkkailee aluetta muun muassa satelliittien kautta.



– Henkeni on uhattuna. Minua pelottaa, mutta minulla ei ole muuta vaihtoehtoa, kertoo järjestön toinen perustaja Cristobal Negredo Espisango.



– EVU on ainoa järjestö, joka todella taistelee järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan.



Joukkojen johtajan Orlando de Moraes Possuelon mukaan ryhmä pyrkii samaan kiinni metsässä laittomasti toimivat henkilöt ennen kuin nämä katoavat tai palaavat Perun puolelle, josta monet ovat saapuneet.



Alkuperäiskansojen omat joukot eivät kuitenkaan ole sama asia kuin valtion operoimat joukot. Moni onkin toivonut, että tilanne parantuisi sen jälkeen, kun vasemmistopresidentti Luiz Inacio Lula da Silva palasi valtaan Brasiliassa.



– Teemme töitä, jotta voimme elvyttää politiikan, jossa alkuperäisväestöjä ja Amazonia suojellaan, Lula sanoi.



Brasilian kongressi kuitenkin hyväksyi kesäkuussa lait, jotka rajoittavat Lulan ympäristöministeriön ja alkuperäiskansojen ministeriön toimivaltaa.



Muun muassa laittomien hakkuiden vuoksi tapahtuvaa metsänpolttoa on pidetty vakavana uhkana Amazonin sademetsille, joita usein kutsutaan maapallon keuhkoiksi. Metsää on palanut suuria määriä viime vuosina.



Metsänhävitys kiihdyttää ilmastonmuutosta ja biodiversiteetin häviämistä sekä aiheuttaa puutetta makeasta vedestä. Kun metsä hävitetään, puihin sitoutunut valtava hiilimäärä vapautuu kerralla ilmakehään, eikä metsän tilalle perustettu laidun tai pelto pysty sitomaan hiiltä uudestaan.



– Voimme kokea tragedian koska vain. Miehittäjät eivät koskaan peräänny: he haluavat aina saada Javarin haltuunsa, sanoo Univajan koordinaattori Bushe Matis.