Alkuperäiskansan johtaja surmattiin Amazonilla – YK:n ihmisoikeuskomissaari tuomitsee teon jyrkin sanoin: "Huolestuttava oire kasvavasta ongelmasta"

– Päällikön murha on jo lähtöjäänkin traaginen ja tuomittava, YK:n ihmisoikeuskomissaari Michelle Bachelet kertoi tiedotteessa.

– Se on myös hyvin huolestuttava oire kasvavasta ongelmasta, kun kaivosmiehet, metsurit ja maanviljelijät kajoavat alkuperäiskansojen maihin, erityisesti metsiin, hän jatkoi.

Bolsanaro: "Vangittuna kuin eläintarhan eläimet"



Presidentin mukaan ulkomaiset järjestöt eivät halua tätä, vaan haluavat alkuperäiskansojen pysyvän "vangittuna kuin eläintarhan eläimet, aivan kuin he olisivat esihistoriallisia ihmisiä".

Presidenttiä on syytetty Amazonin vahingoittamisesta



Waiapit asuvat syvällä sademetsässä alueella, jossa on paljon kultaa, rautaa, kuparia ja mangaania. Heidän alueensa on yksi sadoista, jotka Brasilian hallinto varasi alkuperäiskansojen käyttöön 1980-luvulla. Ulkopuolisten pääsy alueelle on hyvin rajoitettua.