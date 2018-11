Pohjois-Sentinel on maailman eristynein saari – kivikaudella elävä alkuperäiskansa kieltäytyy kontaktista muun maailman kanssa

Kaikki kontakiyritykset lopetettu

Sentineliläisten uskotaan asuttaneen saaren noin 60 000 vuotta sitten. Heidän etnisestä tai kielellisestä alkuperästään ei ole mitään varmuutta. On mahdollista, että väestö on siirtynyt saarelle Itä-Afrikasta. Toisaalta on esitetty, että väestö olisi melanesialaista alkuperää ja saapunut saarelle ehkä nykyisen Australian pohjoispuolelta. Nykyään melanesialaisia kansoja asuu muun muassa Papua Uudessa-Guineassa, Vanuatulla, Fidžillä ja Salomonsaarilla.