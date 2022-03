Maailmanhuippu sai tarpeekseen – ura venäläisurheilijana ohi: "Olen häpeissäni maastani"

– Olen tehnyt päätöksen, etten edusta enää maatani kansainvälisissä kilpailuissa, vaikka se tarkoittaisi urheilu-urani loppua. On mahdollista, ettei yksikään venäläisurheilija voi lähitulevaisuudessa osallistua kansainvälisiin kilpailuihin, mutta en tehnyt päätöstäni väistämättömyyden takia, vaan omien näkemysteni pohjalta, vapaasukelluksen Venäjän mestari ja ennätysnainen Davidova kirjoitti aiemmin maaliskuussa sosiaalisessa mediassa .

Davidovan mukaan se, mitä hän tuo esiin, ei ole mitään verrattuna siihen "painajaiseen, joka on parhaillaan käynnissä" – Venäjän Ukrainaa vastaan käymään hyökkäyssotaan. Davidova korostaa, että hänelle on kuitenkin tärkeää ilmaista mielipiteensä.

– Olen etninen venäläinen, eikä minussa ole ukrainalaista verta, mutta minulla on monia ystäviä ja sukulaisia Ukrainassa, ja minulla on riittävästi tietoa siitä, mitä siellä on juuri tapahtumassa. Ei ole väliä, kuka oli ja miten väärässä oli menneisyydessä: miljoonat ihmiset elävät tätä nykyä helvetissä. Ja ne olivat Venäjän tankit, jotka ylittivät Ukrainan rajan.