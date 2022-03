Olympiamitalisti puhuu venäläissotilaan tappamisesta ylpeyden aiheena

View this post on Instagram

– Minä kuulun jälkimmäiseen ryhmään. On paljon ammattilaisia, ja he hallitsevat tilannetta monessa paikkaa maassamme. Tämän siviiliosaston tehtävänä on ylläpitää järjestystä ja tarkkailla, mitä alueellamme on tapahtumassa. Sitä minä teen, koska en olisi kovin hyödyllinen taktisissa sotilasoperaatioissa. Yhdessä muiden urheilijoiden ja sotilaiden kanssa yritämme partioida, auttaa ihmisiä ja noudattaa meille annettuja käskyjä, hän sanoi puolalaislehti Faktille.