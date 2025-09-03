Extremeurheilija hyppäsi talon katolta – katso henkeäsalpaava tempaus

Poikkeuksellisen hurjista suorituksistaan tunnettu ranskalaismies hämmensi kerrostalon asukkaita Etelä-Ranskassa.

Brice Poule, 25, kiipesi elokuussa Biarritzin kaupungissa sijaitsevan asuintalon katolle. Hetkeä myöhemmin hän hyppäsi noin 20 metriä alaspäin, suoraan taloyhtiön pihalla olleeseen uima-altaaseen.

Kaistapäinen temppu tallentui videolle, kun yksi talon asukkaista ryhtyi kuvaamaan erikoisen näköistä toimintaa.

Ranskalainen adrenaliinihirmu selvisi tilanteesta ehjin nahoin. Poule nousi otsikoihin myös vuonna 2023, kun hän hyppäsi Saint-Jean-de-Luzin satamassa olleesta 27 metriä korkeasta nosturista mereen.

Miehen tempaukset ovat osaltaan herättäneet keskustelua extremeurheilun vastuullisuudesta ja turvallisuudesta.

Katso vaarallinen temppu yllä olevalta videolta.

