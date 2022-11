Maailman vanhin aakkosin kirjoitettu lause saatiin tulkittua – arkeologi: "Ihmisiä alkaa naurattaa, kun kuulevat"

Kuvakirjoitusta on ollut jo vähintään 1500 vuotta ennen kuin joku kaiversi kampaan tämän tekstin. Muinaisessa Mesopotamiassa ja Egyptissä ”kirjaimia” kuitenkin oli satoja, koska kirjoitus perustui nimenomaan kuviin. Samantyyppinen kirjoitusjärjestelmä on nykyään esimerkiksi mandariinikiinassa.

Kammassa on aikanaan ollut toisella sivulla kuusi paksua, harvaa piikkiä, jotka ovat kaikki katkenneet. Toisella puolella on ollut 14 ohuempaa piikkiä, joista osa on jäljellä. Kuten myöhemmillä täikammoillakin, tällä on saanut poistettua täitä ja niiden munia päänahasta. Täikampa on todennäköisesti ollut aikansa luksustuote, ja sen materiaali norsunluu on ollut alueella tuontitavaraa.