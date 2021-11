Arkeologit tekivät huimia löytöjä muinaisen pyramidin tunnelista Meksikossa – yksi helmistä oli noin 2 000 vuotta vanha kukkakimppu

Papit käyttivät katinkultaa ehkä riiteissään

Meksikon kansallisen antropologian ja historian instituutin arkeologi Sergio Gómezin kolmikymmenhenkinen ryhmä on uurastanut lähes 12 vuotta kaivaen esiin tärkeää tunnelia.

– Kun ryhdyin tutkimaan tunnelia, ajattelin, että sen on täytynyt olla vanhan mesoamerikkalaisen kulttuurin kuvaus tai vertauskuva kuolleiden maailmasta heidän kosmologisessa maailmankuvassaan, Gómez kertoo.

Sata metriä pitkän tunnelin seinillä välkkyvä pyriitti, eli katinkultanakin tuttu rikkikiisu, on voinut edustaa osaa sikäläisestä maailmankaikkeudesta ja kuulua pappien riitteihin.

Muta pelasti aarteet ryöväreiltä

Arkeologien esiin kaivama tunneli oli täynnä mutaa, mikä on ollut ehkä sen pelastus: sen ansiosta se on säästynyt ryöstelijöiltä.

Jo yli satatuhatta esinettä on luetteloitu, huikean kauniista kotiloista, savi- ja puuesineisiin, eläinten luihin ja jadeen.

– Näkee jopa, miten ne on sidottu. Myös joitakin lehtiä on säilynyt. Ne auttavat biologeja tunnistamaan, millaisia kukkia tässä rituaalissa on käytetty.