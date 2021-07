Maailman rikkain mies ja upporikas britti lähtevät avaruuteen – suomalainen tutkija: "Ei näissä vaara nolla ole"

Bransonin tavoittelee noin 80 kilometrin korkeutta, Bezosin mielessä puolestaan on sadan kilometrin rajapyykki.

– Vapaan pudotuksen aikana on muutama minuutti, jonka aikana tunnetaan myös painottomuuden tunne, Harri jatkaa.

Bransonilla on käytössään iso rahtikone, jolla lennetään noin 15 kilometrin korkeuteen.

Molemmilla lennoilla on vaaransa, vaikka niiden pitäisikin olla turvallisia, Harri sanoo.

– Bezosin lennossa on se etu, että sitä on voitu testata hyvinkin pitkään. Se on täysin automaattinen, siinä ei ole ohjaajia mukana. Aina joku voi kuitenkin mennä pieleen. Silloin ehkä olisi hyvä, jos olisi ohjaaja mukana.