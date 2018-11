Maailman ensimmäinen vetyjuna aloitti liikennöinnin Saksassa – "Liikkuu täysin päästöttömästi, vaikka rata ei ole sähköistetty"

Vetyvoimalla liikkuva Coradia iLint -juna kulkee Bremervoerden, Bremerhavenin, Buxtehuden ja Cuxhavenin välillä. Tällä hetkellä käytössä on kaksi junaa.

– Coradia iLint on ensimmäinen juna, joka liikkuu täysin päästöttömästi, vaikka rata ei ole sähköistetty. Oikeastaan se on sähköjuna, mutta se ei saa energiaansa radan yläpuolelta sähköjohdoista vaan polttokennoista, jotka toimivat vedyllä. Vedyn ja hapen yhdistelmä tuottaa sähköenergiaa, joka liikuttaa junaa, selittää Stefan Schrank, Coradia iLint -projektin johtaja.

Vedystä vaihtoehto sähköistämättömille rataosuuksille

Ideaa vetytaloudesta, jossa fossiiliset polttoaineet korvattaisiin vedyllä, on elätelty pitkään, mutta toistaiseksi se on edennyt hitaasti.

– Saksassa on paljon sähköistämättömiä ratoja. Aiemmin ainoa mahdollisuus sellaisilla rataosuuksilla oli dieselveturien käyttö. Nyt voimme korvata ne ympäristöystävällisillä ja päästöttömillä vetyjunilla, uskoo Schrank.

– Junien käyttöikä on pitkä, yli 30 vuotta. Kun otetaan huomioon junan hinta, ylläpitokustannukset ja käyttöikä, jo nyt on taloudellisesti järkevämpää ajaa vetyenergialla kuin dieselillä, laskee Schrank.

Ympäristöystävällisyys riippuu tuotantotavasta

Vetyteknologia on ympäristöystävällistä vain silloin, kun vety on tuotettu uusiutuvalla energialla.

– Vetyjuna on täsmälleen yhtä vähäpäästöinen kuin polttokennojen energianlähde. Jos vety on tuotettu uusiutuvalla energialla, silloin se on hiilidioksidineutraalia ja päästötöntä, muistuttaa Saksan maanystävien liikenneasiantuntija Jens Hilgenberg.