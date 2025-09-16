Huoltotöistä johtuvat katkokset pyritään pitämään mahdollisimman lyhyinä.
Televisio- ja radiolähetyksiin on luvassa häiriöitä tänään ja lähipäivinä, kertoo Digita.
Syynä ovat huoltotyöt Tampereen radio- ja tv-asemalla. Digita kertoo, että se joutuu työturvallisuuden vuoksi katkaisemaan tv-palveluiden lähetykset Tampereella neljäksi tunniksi kello 8–16 välillä.
Katko vaikuttaa myös MTV:n lähetyksiin.
Radiolähetykset taas lähetetään alennetulla teholla, joka voi aiheuttaa häiriöitä peittoalueen reunamilla.
Tarkemmat huoltotöiden vaikutusalueet näkee Digitan karttapalvelusta.
Vastaavat katkokset ja teonalennukset ovat luvassa Kiihtelysvaaran radio- ja tv-asemalla.
Televisiokatkoksen ennakoidaan olevan seillä noin kahden tunnin pituinen ja radiossa odotetaan tehonalennuksen lisäksi noin viiden minuutin pituisia katkoksia.
Katkoja myös loppuviikosta
Työt jatkuvat huomenna Rukalla, jossa televisiolähetyksillä on luvassa enintään kahden tunnin katkos ja osalle radiokanavista 10 minuutin katkos.
Ylihuomenna torstaina huoltotöitä tehdään Kolilla, jonka alueella katkokset samankaltaisia.
Digita kertoo, että se pyrkii pitämään katkokset mahdollisimman lyhyinä.