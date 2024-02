Maahantulon välineellistämisen torjumiseksi uusi lakihanke

Sisäministeriö on asettanut lainsäädäntöhankkeen maahantulon välineellistämisen torjumiseksi ja rajaturvallisuuden vahvistamiseksi. Tavoitteena on, että hankkeessa valmisteltava hallituksen esitys annetaan eduskunnalle jo maaliskuussa.



Hanketta perustellaan sillä, että Suomen on varauduttava siihen, että Venäjän painostaminen jatkuu pitkäaikaisesti ja että välineellistetty maahantulo saa aiempaa laajempia ja vakavampia muotoja.



Ministeriön mukaan hankkeessa on kyse viimesijaisesta varautumisesta vakavimpiin tilanteisiin ja muutoin toimitaan voimassa olevan lainsäädännön puitteissa.



– Kyse ei ole siitä, että muuten oltaisiin jotenkin turvapaikan saamisen edellytyksiä muuttamassa tai yleisemmin turvapaikkamenettelyyn puuttumassa, vaan tähän välineellistämisongelmaan pyritään löytämään ratkaisuja, sanoi valmistelutyöryhmän puheenjohtaja, hallitusneuvos Sanna Palo sisäministeriön rajavartio-osastolta STT:lle.



Valmistelussa selvitetään myös mahdollisuus säätää asiasta tarvittaessa perustuslain säätämisjärjestyksessä.



– Kuten tiedetään, kovin helppoa tällaisen ratkaisun löytäminen ei ole. Mutta tarkoituksena on, että tehokasta keinoa etsitään, vaikka se sitten vaatisi perustuslain säätämisjärjestyksen. Ei sitä, että perustuslain sisältöä muutettaisiin, vaan että jonkinlaista rajattua poikkeusta siihen haettaisiin, Palo sanoi.