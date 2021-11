Lyhyet yöunet näkyivät Huuhkajien lehdistötilaisuudessa – naurussa oli pitelemistä: "Se on meidän salaisuutemme tiistaina"

Huuhkajat otti 3-1-vierasvoiton Bosnia-Hertsegovinasta Marcus Forssin, Robin Lodin ja Daniel O'Shaughnessyn osumilla ja nousi karsintalohkon kakkoseksi. Ranska kaatoi omassa ottelussaan Kazakstanin 8-0 ja varmisti samalla lohkovoiton.

Suomi kohtaa päätöspelissään kotikentällä Ranskan. Supertähti Kylian Mbappe viimeisteli ottelussa peräti neljä osumaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Se oli hyvä, että neljä maalia tuli Kazakstania eikä meitä vastaan. Jos poika hiljentyisi vähän. Se oli aika tyly vastaus meidän vierasvoitolle, Hradecky totesi.

Schuller kertoi, että yöunet olivat jääneet ottelun jälkeen vähille ja kevyttä unta oli vain kertynyt 4,5 tuntia. Isänpäivää oli myös vietetty Huuhkajien leirissä, osa pelaajista oli tavannut perhettään ulkoilmassa.

– Soitin aamupäivällä isälle ja toivotin onnea isänpäivän kunniaksi. Itse en ole vielä isä. Täällä on monta isukkia, joita sai onnitella, Schuller sanoi ja repesi nauruun.

Huuhkajat kohtaa tiistaina Ranskan ja sille voi riittää myös tappio jatkokarsintapaikkaan. Tämä edellyttäisi Ukrainan tappiota tai tasapeliä Bosnia-Hertsegovinaa vastaan. Mikäli Ukraina voittaa ottelun, tarvitsee Suomi vähintään yhden pisteen säilyttääkseen mahdollisuutensa jatkokarsintapaikkaan.

– Tämä on uusi tilanne, mutta toivottu tilanne. Meillä on kaikki omissa käsissämme. Se on jo sellainen lohtu, johon halusimme päästä. Joukkue ei tule osoittamaan mitään pelkoa. Se on päivänselvää, että emme lähde vain puolustamaan. Lyonissa se ei toiminut eikä se varmastikaan tule toimimaan Helsingissäkään, Hradecky sanoi.

– Lyonissa he antoivat meidän pitää palloa. Annoimme siinä mielessä liian monta saumaa. Sisu tulee kysymykseen sekä taistelutahto ja väkisin varmaan pitää muutama koppi ottaa itsekin. Jännä nähdä, millä kokoonpanolla lähtevät ja mikä on intensiteetti. Sanoin Moussa Diabylle, että ota talvitakki mukaan, täällä on hiukan kylmempi. Katsotaan rupeaako poikia vapattamaan, Hradecky totesi.

Hradecky kertoi, että tappiollisen Ukraina-kotipelin jälkeen joukkue sisuuntui.

– Ukraina-reaktio oli itseasiassa se, että käytiin peli läpi, juotiin muutama olut ja asiat valkenivat taas, Hradecky sanoi ja sai salin repeämään nauruun.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Vaikka mediassa oli sellainen ilmapiiri, että nämä karsinnat olivat tässä, niin se ei ollut missään nimessä joukkueen sisällä sitä, Schuller täydensi.

Suomen joukkue pelasi Bosnia-Hertsegovinaa vastaan erilaisella topparikoostumuksella, kun O'Shaughnessy, Leo Väisänen ja Robert Ivanov hoitivat puolustusvastuuta. Huuhkajien peli vaikeutui, kun Jukka Raitala lensi suoralla punaisella ulos ja tämä muutti puolustuspään tekemistä.

Huuhkajien avauksessa tavanomaisesti pelannut Paulus Arajuuri tuli sisään ottelun loppupuoliskolla. Hradecky antaa kiitosta koko puolustuslinjalle.

– Pakko nostaa hattua kaikille, jotka pelasivat puolustuslinjassa. Samalla, miten Paukku (Arajuuri) tuli sisään häviämättä yhtään kaksinkamppailua ja voittamalla tärkeitä pääpalloja 75. minuutista eteenpäin, kun Ivanovin Robertilla kramppasi pohje tuuletuksessa, Hradecky sanoi naureskellen.

– Se ulosajo oli jopa meille jossain määrin hyvä ja pääsimme vapautuneemmin puolustamaan johtoasemaa, että nyt ei ainakaan ole mitään hävittävää, kun jouduttiin tähän jamaan, Hradecky totesi.

Schuller ei ollut yhtä optimistinen ottelun tilanteen suhteen.

– Mietin tavallaan, kun johdettiin 1-0, että tässä on kaikki vielä hävittävänä, Schuller sanoi.

Huuhkajat kohtaa tiistai-iltana Ranskan Helsingin käytännössä loppuunmyydyllä olympiastadionilla. Suomella on kokemusta Ranskan voittamisesta, sillä se kaatoi maan reilu vuosi sitten harjoitusottelussa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Eri peli, eri tilanne. Se oli harjoitusottelu ei kilpailullinen peli, mutta se antaa uskoa, että se on tehty kerran aikaisemmin. Tilanne on niin ainutlaatuinen ja inspiroiva. Meillä on loistava mahdollisuus tehdä historiaa, Schuller totesi.

– Minulle tuli mieleen ensimmäisenä, että huumorin kautta. Rive (Markku Kanerva) sanoi jo aamulla, että sama avauskokoonpano kuin vuosi sitten. Se on meidän salaisuutemme tiistaina, Hradecky täydensi.

Suomen ja Ranskan ottelu käynnistyy tiistaina kello 21.45.

Pääkuvan videolla Lukas Hradeckyn kommentti, joka sai salin nauramaan. Alla olevalla videolla Hradecky ja Schuller summaavat ajatuksiaan tulevasta Ranska-pelistä sekä suomalaisvahdin huumoripaljastus salaisesta suunnitelmasta.